Üye Girişi
Son dakika haberi... Nijerya'da çöken 21 katlı binada ölü sayısı 14'e çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi... Nijerya'da çöken 21 katlı binada ölü sayısı 14'e çıktı

02.11.2021 19:37
Son dakika haberi... Nijerya'da çöken 21 katlı binada ölü sayısı 14'e çıktı

Son dakika haber... Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta, dün inşa halinde çöken 21 katlı binanın enkazında devam eden arama çalışmalarında çıkarılan ceset sayısı 14'e yükseldi.

Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta, dün inşa halinde çöken 21 katlı binanın enkazında devam eden arama çalışmalarında çıkarılan ceset sayısı 14'e yükseldi.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Lagos Eyaleti Koordinatörü İbrahim Farinloye, dün Lagos'un Ikoyi bölgesinde meydana gelen kazanın ardından yağmur nedeniyle kurtarma çalışmaların ara verildiğini belirtti.

Farinloye, bugün erken saatlerde devam edilen çalışmalarda 11 kişinin daha cesedine ulaşıldığını ve ölü sayısının 14'e çıktığını kaydetti.

Çalışmalarda 9 kişinin enkazdan yaralı çıkarıldığını aktaran Farinloye, çevredeki hastanelere sevk edildiğini ifade etti.

Farinloye, çoğu işçi olmak üzere onlarca kişinin enkaz altında kaldığını kaydederek, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Öte yandan Lagos Bina Kontrol Ajansı Genel Müdürü Gbolahan Oki, yaptığı açıklamada, hükümetin müteahhite 15 katlı bina için izin verildiğini ancak 21 katlı bina yapıldığını söyledi.

Oki, müteahhitin gözaltına alındığını ve mahkemeye sevk edileceğini ifade etti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Medya ve Halkla İlişkiler Danışmanı Femi Adesina vasıtasıyla kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılması talimatı verdi.

Lüks daire ve evlerin bulunduğu 360 Degrees Towers adlı sitenin bir bölümünde gerçekleşen çökmeye neyin neden olduğu ve kaç kişinin enkaz altında kaldığı bilinmiyor.

Son dakika haberi... Nijerya'da çöken 21 katlı binada ölü sayısı 14'e çıktı
Son dakika haberi... Nijerya'da çöken 21 katlı binada ölü sayısı 14'e çıktı
Son dakika haberi... Nijerya'da çöken 21 katlı binada ölü sayısı 14'e çıktı
Son dakika haberi... Nijerya'da çöken 21 katlı binada ölü sayısı 14'e çıktı
Son dakika haberi... Nijerya'da çöken 21 katlı binada ölü sayısı 14'e çıktı

Arama Kurtarma, Nijerya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Nijerya'da çöken 21 katlı binada ölü sayısı 14'e çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

FIFA'nın itibarını yerlere düşürecek iddianame! Platini ve Blatter'in karışmadığı suç yok 19:59 FIFA'nın itibarını yerlere düşürecek iddianame! Platini ve Blatter'in karışmadığı suç yok AK Parti'li Bülent Turan'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Kaybettiği 11 seçimde de aynısını söylüyor 19:30 AK Parti'li Bülent Turan'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Kaybettiği 11 seçimde de aynısını söylüyor Ara sokaktan hatalı çıkıp motosiklete çarpan sürücü, arkasına bile bakmadan kaçtı 18:33 Ara sokaktan hatalı çıkıp motosiklete çarpan sürücü, arkasına bile bakmadan kaçtı
Üç Kuruş'ta Leyla, dans performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı 18:25 Üç Kuruş'ta Leyla, dans performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı 17:38 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli 16:35 Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli
Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı 16:06 Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı 15:28 Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı

Son Dakika Haberleri
18:42 Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, İstanbul'a getirildi
18:41 Doğal gaza gelen büyük zamla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan açıklama: Tekrar masaya yatıracağız
18:16 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca "Biontech'te 3. doza gerek yok" açıklamasından sonra fikir değiştirdi: Gündeme alacağız
18:14 Christophe Galtier, Türk futbolcu için talimat verdi! Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için adım atıldı
18:12 Bir kilogram altın 545 bin liraya yükseldi
18:05 Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi
18:00 Nehre girip tuttuğu timsahı önce haşladı sonra sos dökerek yedi
17:58 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları
17:55 Husumetlisini tokatladı, yetmedi tabancayla vurdu!
17:44 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Son Dakika: Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 224 kişi vefat etti, 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 224 kişi vefat etti, 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi         
20:18
Gizlilik kararı kalktı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı ortaya çıktı Gizlilik kararı kalktı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı ortaya çıktı         
19:38
Doğal gaza gelen büyük zamla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan açıklama: Tekrar masaya yatıracağız Doğal gaza gelen büyük zamla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan açıklama: Tekrar masaya yatıracağız         
18:42
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşlara nefes aldıracak düzenleme masada EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşlara nefes aldıracak düzenleme masada         
18:26
Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi         
18:05
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı         
17:21
AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak         
16:15
Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor         
15:59
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor         
14:23
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Rus medyası Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi         
13:51
Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur         
11:50
Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu! Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu!         
10:24
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı         
09:54
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 20:42:59. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Nijerya'da çöken 21 katlı binada ölü sayısı 14'e çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement