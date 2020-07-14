Son dakika haberi | Nijerya'da fidye için 30 kişi kaçırıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | Nijerya'da fidye için 30 kişi kaçırıldı

Gelen son dakika haberine göre Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 30 kişi fidye için kaçırıldı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 30 kişi fidye için kaçırıldı.

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Ulusal basında çıkan haberlere göre, eyaletteki Kaduna-Millennium City kara yolundaki Birnin Gwari bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yolcu otobüsüne baskın düzenlendi.

Baskında 30 kişi kaçırıldı, çok sayıda kişi öldürüldü.


Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Muhammad Jalige, olayı doğrulayarak bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.


Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.


2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan ülkedeki sorunlar, 2015'ten itibaren insan kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.


Geçen yıl nisan-temmuz aylarında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu"nda 2 bin 504 çete üyesi yakalanmış ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarılmıştı.

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 02:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Nijerya'da fidye için 30 kişi kaçırıldı - Son Dakika
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