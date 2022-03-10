Son dakika haberi: Nijerya'da Kebbi Vali Yardımcısı'nın konvoyuna silahlı saldırısında 19 asker öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Nijerya'da Kebbi Vali Yardımcısı'nın konvoyuna silahlı saldırısında 19 asker öldü

10.03.2022 01:11
Son dakika haberi: Nijerya'da Kebbi Vali Yardımcısı'nın konvoyuna silahlı saldırısında 19 asker öldü

Son dakika gündem haberi: Nijerya'da silahlı kişilerin, Kebbi Eyalet Vali Yardımcısı Samaila Dabai Yombe'nin konvoyuna düzenlediği saldırıda 19 asker hayatını kaybetti.

Nijerya'da silahlı kişilerin, Kebbi Eyalet Vali Yardımcısı Samaila Dabai Yombe'nin konvoyuna düzenlediği saldırıda 19 asker hayatını kaybetti.

Kebbi Eyalet Vali Yardımcısı Yombe, bir radyoya yaptığı açıklamada, dün kendisinin içinde bulunduğu konvoyun, Kanya bölgesinde teröristlerin saldırısına uğradığını belirtti.

Yombe, "Wasagu'ya giderken keskin bir viraja yaklaşırken (Kanya bölgesi) maiyetimize ateş açan terörist pususuna girdik." dedi.

Öte yandan ulusal basındaki haberlerde 19 askerin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığı öne sürüldü.

Silahlı kişiler, 6 Mart Pazar gecesi Kebbi eyaletine bağlı Sakaba bölgesinin köylerindeki gönüllü savaşçılara düzenlediği saldırılarda 60 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıları "acımasız cinayet" olarak nitelendirerek güvenlik güçlerine, ülkesinde artan saldırılara karşı "proaktif çaba" gösterilmesi çağrısı yapmıştı.

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Nijerya, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Nijerya'da Kebbi Vali Yardımcısı'nın konvoyuna silahlı saldırısında 19 asker öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Nijerya'da Kebbi Vali Yardımcısı'nın konvoyuna silahlı saldırısında 19 asker öldü - Son Dakika
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