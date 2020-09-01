Son dakika haberi... Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 778 çocuk ve kadın kurtarıldı

Son dakika habere göre Nijerya ordusunun, Nasarawa eyaletinde silahlı çetelerin rehin aldığı 778 kişiyi kurtardığı bildirildi.

Nijerya ordusunun, Nasarawa eyaletinde silahlı çetelerin rehin aldığı 778 kişiyi kurtardığı bildirildi. Nasarawa Eyaleti Vali Yardımcısı Emmanuel Akabe, basına yaptığı açıklamada, ordunun, son zamanlarda eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti. Akabe, operasyonlarda 778 çocuk ve kadın rehinenin kurtarılarak resmi makamlara teslim edildiğini kaydetti. Kurtarılan kişilerin çoğunun sağlık sorunları olduğunu ifade eden Akabe, bunların tedaviye alındığını ve yakında ailelerine kavuşacağını söyledi. Akabe, ordunun eyalette operasyonları sürdürdüğünü belirterek silahlı çete mensuplarına teslim olmaları çağrısı yaptı.

Nijerya, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 15:43 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 778 çocuk ve kadın kurtarıldı - Son Dakika

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