Son dakika haberi... Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 9 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 9 kişi kurtarıldı

13.07.2022 15:17
Son dakika haberi... Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 9 kişi kurtarıldı

Son dakika gelişmesine göre Nijerya'nın Plateau eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 9 kişi operasyonlarla kurtarıldı.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 9 kişi operasyonlarla kurtarıldı.

Nijerya Ordusu Medya Operasyonları Direktörü General Benard Onyeuko, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun 7-8 Temmuz'da Plateau eyaletine bağlı Ladi bölgesinde silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Onyeuko, ordunun operasyonlarla silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 9 kişiyi kurtardığını kaydetti.

Operasyonlarda 2 çete elebaşını etkisiz hale getirildiğini aktaran Onyeuko, çok sayıda çete üyesinin de yaralı kaçtığını ifade etti.

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Kaynak: AA

Plateau, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 9 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 9 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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