Son dakika haberi... Nijerya'da silahlı gruplar 8 binden fazla çocuk savaşçı kullandı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri ve isyancıların 8 binden fazla çocuk savaşçı kullandığını bildirdi.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Borno Ofisi Saha Müdürü Phuong Nguyen, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın kuzeydoğusunda eyaletlerinde 2009'dan bu yana 8 binden fazla çocuğun silahlı gruplarca kullanıldığını belirtti.

Nguyen, çocukların bir çatışmanın ön saflarına sürülmelerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Ülkede çocukların silahlı gruplar tarafından silah altına alınmasına ve kullanılmasına son verilmesi gerektiğinin altını çizen Nguyen, hükümetin çocukların çatışmaların en kötü etkilerinden etkilenmemesini sağlamak için daha fazla çaba göstermesini istedi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.