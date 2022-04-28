Son dakika haberi | Nijerya'da silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Nijerya'da silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklandı

28.04.2022 06:54
Son dakika haberi | Nijerya'da silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Nijerya Senatosu, ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında, silahlı kişilere fidye ödenmesini yasakladı.

Nijerya Senatosu, ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında, silahlı kişilere fidye ödenmesini yasakladı.

Senato, ülkede adam kaçıranlara fidye ödenmesini yasaklayan ve fidye ödemeyi suç kabul eden Terörizm (Önleme) Yasası'nı onayladı.

Senato Yargı Başkanı Opeyemi Bamidele, yaptığı açıklamada, bu yasağın güvenlik sorunlarıyla mücadelenin bir parçası olduğunu belirtti.

Bamidele, fidye ödenmesine ilişkin uzun hapis cezaları verilebilmesinin "ülkede artan kaçırma olaylarında caydırıcılık sağlayacağını" söyledi.

Opeyemi Bamidele, ülkede bundan sonra fidye ödemenin suç kabul edileceğini vurguladı.

Ülkede 5 yılda 15 milyondan fazla dolar fidye ödendi

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu suçların önüne geçilemiyor.

Ülkede, din adamları, yabancı işçiler, iş insanları, öğrenciler ve siyasetçiler kaçırılarak serbest bırakılmaları için fidye isteniyor.

Son olarak silahlı kişilerin Kandua eyaletindeki bir tren istasyonuna düzenlediği bombalı saldırıda 150'den fazla kişi kaçırmıştı.

Ülkede fidye için en fazla insan kaçırma olayı Bayelsa, Delta ve Rivers gibi güney eyaletlerde yaşanırken, 2017-2021'de kaçırılanlar için 15 milyon dolardan fazla fidye ödenmişti.

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Terörizm, Nijerya, Senato, Yargı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Nijerya'da silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklandı - Son Dakika


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