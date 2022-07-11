Son dakika haberi | Nijerya'da silahlı saldırılarda 18 çiftçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi | Nijerya'da silahlı saldırılarda 18 çiftçi hayatını kaybetti

11.07.2022 16:39
Son dakika haberi | Nijerya'da silahlı saldırılarda 18 çiftçi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Nijerya'nın Zamfara eyaletinin başkenti Gusau'nun yakınlarında düzenlenen silahlı saldırılarda 18 çiftçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinin başkenti Gusau'nun yakınlarında düzenlenen silahlı saldırılarda 18 çiftçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Zamfara Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, yaptığı açıklamada, Gusau yakınlarındaki köylerde silahlı saldırılar düzenlendiğini belirtti.

Shehu, saldırılarda 18 çiftçinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade ederek, 14 kişinin de kaçırıldığını kaydetti.

Saldırılarda birçok evin yandığını belirten Shehu, onlarca kişinin korkudan evlerini terk ettiğini anlattı.

Shehu, saldırı bölgelerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturmalar başlatıldığını bildirdi.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyalette madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

Eyalet Valisi Bello Matawalle, 26 Haziran'da eyalet sakinlerinin silahlı çetelere karşı kendilerini savunmaları için bireysel silahlanma çağrısı yapmıştı. Nijerya ordusu ve polis, bu karara tepki göstermişti.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Nijerya'da silahlı saldırılarda 18 çiftçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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