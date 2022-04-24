Son dakika haberi | Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ile ISWAP çatıştı, 34 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ile ISWAP çatıştı, 34 kişi öldü

24.04.2022 00:31
Son dakika haberi | Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ile ISWAP çatıştı, 34 kişi öldü

Son dakika haberler... Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ile ISWAP arasında çıkan çatışmalarda 34 terörist öldü.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ile ISWAP arasında çıkan çatışmalarda 34 terörist öldü.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Borno eyaletine bağlı Sambisa ormanındaki iki köyde Boko Haram ile ISWAP çatıştı.

Çatışmalarda 34 terörist öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Ölenler arasında örgüt elebaşlarının da olduğu belirtildi.

Öte yandan, Borno eyaletine bağlı Damboa bölgesinde Boko Haram ile ordu arasındaki çatışmalar sürüyor.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünün ardından Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Boko Haram içinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

YORUMLAR
500
Nijerya'da Boko Haram saldırısında 12 kişi öldü Nijerya'da Boko Haram saldırısında 12 kişi öldü Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 6 kadın kurtarıldı Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 6 kadın kurtarıldı

Boko Haram, Nijerya, Terör, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ile ISWAP çatıştı, 34 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
00:16 İçişleri Bakanı Soylu: 2023 yılında terörü tamamen silecek anlayışı başlatıyoruz
00:04 Fenerbahçe, Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından zehir zemberek bir açıklama yayınladı!
23:56 Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması durumunda destek vereceği ismi paylaştı
23:40 Kılıçdaroğlu 4 aydır elektrikleri kesik olan aileyi ziyaret etti!
23:21 Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak çıldırdı
22:44 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Garo Paylan'a kınama geldi: Açık bir iftira
22:39 Trabzonspor, Adana Demirspor'u 3-1 yendi!
22:20 Meclis Başkanı Şentop, HDP'li Paylan'ın teklifini iade etti!
22:04 Bayern Münih, Avrupa futbol tarihine geçti!
21:41 Ekrem İmamoğlu etkinlik alanında kaybolan çocuğu sahneye çıkarıp ailesi ile buluşturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 00:37:54. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ile ISWAP çatıştı, 34 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement