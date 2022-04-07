Son dakika haberi | Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın 51 binden fazla üyesi teslim oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın 51 binden fazla üyesi teslim oldu

07.04.2022 22:11
Son dakika haberi | Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın 51 binden fazla üyesi teslim oldu

Son dakika gündem haberi... Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram ve ISWAP terör örgütlerinin 51 binden fazla üyesinin teslim olduğu bildirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram ve ISWAP terör örgütlerinin 51 binden fazla üyesinin teslim olduğu bildirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, basına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda teröristlere karşı devam eden operasyonlarda önemli başarılar kaydedildiğini belirtti.

Onyeuko, aralarında örgütlerin elebaşlarının da bulunduğu 51 bin 114 teröristin aileleriyle teslim olduğunu ifade etti.

Teröristlerin ne zaman teslim olduğuna dair bilgi vermeyen Onyeuko, teslim olanların 24 bin 335'inin çocuk, 15 bin 381'inin kadın ve 11 bin 398'inin erkek olduğunu kaydetti.

Nijerya hükümeti, daha önce ülkenin kuzeydoğusunda gıda sorunu nedeniyle binlerce teröristin aileleriyle birlikte askerlere teslim olduğunu bildirmişti.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen söz konusu iki örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine yol açmıştı.

Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

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Boko Haram, Nijerya, Sözcü, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın 51 binden fazla üyesi teslim oldu - Son Dakika


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