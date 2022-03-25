Son dakika haberi | Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın en büyük kampı imha edildi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın en büyük kampı imha edildi

25.03.2022 17:02
Son dakika haberi | Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın en büyük kampı imha edildi

Edinilen son dakika haberine göre Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'a yönelik operasyonda, terör örgütünün en büyük kampı imha edildi, çok sayıda terörist öldürüldü.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'a yönelik operasyonda, terör örgütünün en büyük kampı imha edildi, çok sayıda terörist öldürüldü.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, basına yaptığı açıklamada, Nijerya ordusunun, Borno eyaletindeki Sambisa ormanında Boko Haram'a yönelik hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Onyeuko, operasyonda örgütün en büyük kampının imha edildiğini ve çok sayıda teröristin öldürüldüğünü kaydetti.

Boko Haram, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütünün 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Son dakika haberi | Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın en büyük kampı imha edildi
Son dakika haberi | Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın en büyük kampı imha edildi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın en büyük kampı imha edildi - Son Dakika


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