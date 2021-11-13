Son dakika haberi! Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın saldırısında 4 asker hayatını kaybetti - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü ISWAP'ın düzenlediği saldırıda 4 asker yaşamını yitirdi.

Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, yaptığı yazılı açıklamada, teröristlerin Borno eyaletine bağlı Askira bölgesinde askere saldırı düzenlediğini belirtti. Nwachukwu, saldırıda biri tuğgeneral 4 askerin hayatını kaybettiğini kaydetti. Saldırının ardından askerlerin ISWAP'a operasyon düzenlediğini aktaran Nwachukwu, operasyonda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Örgüt, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.