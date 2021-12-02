Son dakika haberi! Nijerya'da terör örgütü ISWAP tarafından 15 kişi kaçırıldı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü ISWAP'ın yolcu otobüse düzenlediği baskında 15 kişi kaçırıldı.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, askeri kıyafet giyen ISWAP üyeleri, Borno eyaletine bağlı Chibok- Damboa kara yolunda bir otobüse baskın düzenledi.
ISWAP üyeleri, otobüste aralarında insani yardım görevlilerinin de bulunduğu 15 kişiyi kaçırarak Sambisa Ormanı'na götürdü.
Örgüt, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.
Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.
Kaynak: AA
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