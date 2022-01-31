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Son dakika haberi: Nijerya'daki silahlı saldırılarda 12 kişi ölü, 50 kişi kaçırıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Nijerya'daki silahlı saldırılarda 12 kişi ölü, 50 kişi kaçırıldı

31.01.2022 23:30
Son dakika haberi: Nijerya'daki silahlı saldırılarda 12 kişi ölü, 50 kişi kaçırıldı

Bir son dakika haberine göre Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi kaçırıldı.

Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi kaçırıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Katsina eyaletine bağlı Ruwan Godiya ve Safana köylerine gelen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.

Saldırılarda 12 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi kaçırıldı.

Katsina Polis Sözcüsü Gambo Isah, saldırıları doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Isah, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, silahlı kişilere yönelik hava ve kara operasyonları başlatıldığını ifade etti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde aracın kullanımı yasaklanmıştı.

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Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Nijerya'daki silahlı saldırılarda 12 kişi ölü, 50 kişi kaçırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Nijerya'daki silahlı saldırılarda 12 kişi ölü, 50 kişi kaçırıldı - Son Dakika
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