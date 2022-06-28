Son dakika haberi | Nijerya'nın Katsina eyaletinde saldırılar nedeniyle 3 bin çocuk eğitimden mahrum

Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı çetelerin artan saldırıları nedeniyle 3 bin çocuğun okula gidemediği bildirildi.

Katsina Yerinden Edilmiş Kişilerin Kampları Başkanı Malam Sa'ad Shimfida Salisu yaptığı açıklamada, eyalette silahlı çetelerin saldırılarının gün geçtikçe daha da kötüleştiğini belirtti.

Söz konusu saldırılar nedeniyle eyalette yaklaşık 3 bin çocuğun eğitimden mahrum olduğunu kaydeden Salisu, "Saldırılar gece gündüz oluyor ve çocuklar korkudan artık okula gidemiyor." dedi.

Salisu, eyaletteki saldırılar nedeniyle 15 binden fazla kişinin yerinden edilmişlerin kaldığı kamplara sığındığının altını çizdi.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Silahlı çeteler ise bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.