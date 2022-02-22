Son dakika haberi... Nijerya'nın Kwara hükümeti, eyalette başörtüsü serbestisinde kararlı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Nijerya'nın Kwara hükümeti, eyalette başörtüsü serbestisinde kararlı

22.02.2022 18:21
Son dakika haberi... Nijerya'nın Kwara hükümeti, eyalette başörtüsü serbestisinde kararlı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Nijerya'nın Kwara Eyaleti Valisi AbdulRahman AbdulRazaq, eyaletteki Müslüman kızların okullarda başörtüsü takabileceklerini söyledi.

Nijerya'nın Kwara Eyaleti Valisi AbdulRahman AbdulRazaq, eyaletteki Müslüman kızların okullarda başörtüsü takabileceklerini söyledi.

Eyalet Valiliği Sözcüsü Rafiu Ajakaye'nin yaptığı açıklamaya göre Vali AbdulRazaq, son zamanlarda başörtüsü tartışmalarının yol açtığı şiddet olaylarını kınadı.

AbdulRazaq, eyalet genelindeki okullarda Müslüman kızların başörtüsü takmalarının bir hak olduğunun altını çizdi.

Hükümetin eyalette getirdiği başörtüsü serbestisi kararının yasal olduğunu vurgulayan AbdulRazaq, "Başörtüsü hakkında duruşumuz hukuka dayalı. Kwara eyaleti, en güneydeki eyalet olarak çeşitliliği ve barış içinde bir arada yaşamasıyla en benzersiz bir toplumdur." ifadesini kullandı.

Kwara eyaletinde 3 Ocak'ta bir okulda Müslüman kız öğrencilerin sınıfa girmesine izin verilmemesi protestolara neden olmuş, çıkan olaylarda 1 kişi ölmüş ve çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Eyalet hükümeti, geçen ay başörtülü öğrencilerin okula alınmaması üzerine başörtüsü serbestliği kararı almıştı.

Nijerya'da çoğunlukla Hristiyanların yaşadığı güney ve batı bölgelerde, zaman zaman bazı iş yerleri ve okullarda kadınların başörtüsü kullanımı tartışmalara neden oluyor.

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baş örtüsü, Müslüman, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Nijerya'nın Kwara hükümeti, eyalette başörtüsü serbestisinde kararlı - Son Dakika


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