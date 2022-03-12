Son dakika haberi! Nikaragua eski cumhurbaşkanı adayı kara para aklama ve diğer suçlardan hüküm giydi - Son Dakika

MEXICO Nikaragua'da eski cumhurbaşkanı adayı Cristiana Chamorro, kara para aklama ve diğer suçlardan hüküm giydi.

Aile üyelerinden yapılan açıklamaya göre mahkemede, Chamorro kara para aklama ve kötü yönetim gerekçesiyle suçlu bulundu.

Bunun yanı sıra Chamorro'nun erkek kardeşi Pedro Joaquin Chamorro ve Violeta Barrios de Chamorro Vakfından eski 3 çalışanın da ceza aldığı bildirildi.

Nikaragua İnsan Hakları Merkezi Başkanı Vilma Nunez'in de mahkeme kararını doğruladığı bilgisi paylaşıldı.

Violeta Barrios de Chamorro Vakfı, basın ve ifade özgürlüğünü savunmak için gazetecilere para sağlıyordu.

68 yaşındaki Cristiana Chamorro, daha önce Nikaragua'nın en büyük gazetesi La Prensa'nın editörlüğünü yapmıştı.

Nikaragua'da seçim süreci

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonuna göre, Nikaragua'da 2018'de Devlet Başkanı Daniel Ortega yönetimine karşı düzenlenen kitlesel protestolarda 325 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce protestocu hapse atılmıştı.

Nikaragua'da 7 Kasım 2021'deki seçimler öncesi birçok muhalif isim, "ihanet yasası" kapsamında gözaltına alınmış ya da tutuklanmıştı.

Seçimleri ülkeyi 14 yıldan bu yana yöneten Ortega kazanmış, Ortega 4. kez yeniden seçilerek 2027'ye kadar devlet başkanlığı görevine hak kazanmıştı.

Amerikan Devletleri Örgütü, Avrupa Birliği (AB) ve ABD yönetimi, Nikaragua seçimlerinin "hileli, demokrasiye aykırı olduğu ve güvenilir olmadığı" yönünde açıklamalar yapmıştı.

Seçim öncesi tutuklanan ya da ev hapsine alınan 46 kişinin "anayasayı ihlal" ve diğer bazı suçlardan yargılanmalarına şubatta başlanmıştı.