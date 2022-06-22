Son dakika haberi | 'Nina'nın bulduğu salça bidonundaki uyuşturucuya 2 tutuklama

ELAZIĞ'da, polis ekiplerinin araca yönelik narkotik köpeği 'Nina' ile yaptığı operasyonda, salça bidonuna sakladıkları uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, şüpheli görülen araç durduruldu. Araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan ilk aramada, 21 gram metamfetamin ile 5 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bunun üzerine araç detaylı inceleme için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Dedektör köpek 'Nina' ile yapılan aramada, salça bidonu içine gizlenen 100 gram metamfetamin ve 1988 uyuşturucu hap daha ele geçirildi. Gözaltına alınan G.S. (28) ve B.D. (46), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.