Son dakika... NİSA BEBEĞİN BEYİN ÖLÜMÜ: AİLE BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI - Son Dakika
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Son dakika... NİSA BEBEĞİN BEYİN ÖLÜMÜ: AİLE BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

05.04.2022 15:59
Son dakika... NİSA BEBEĞİN BEYİN ÖLÜMÜ: AİLE BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Son dakika haberine göre AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Nisa Mihriban bebeğin beyin ölümüyle ilgili idari soruşturma başlattı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Nisa Mihriban bebeğin beyin ölümüyle ilgili idari soruşturma başlattı. Olayın nasıl gerçekleştiği, görevli personelin herhangi bir ihmali olup olmadığının araştırılacağı öğrenildi.

Pendik'te boş bir araziye terkedilmiş olarak bulunan Nisa Mihriban bebek, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı bir çocuk yuvasında koruma altına alınmıştı. Nisa bebek burada sağlık durumu kötüye gidince yoğun bakıma alındı. Nisa bebeğin yapılan müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Olayla ilgili ihmal incelemesi sürerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, idari soruşturma başlattı. Olayın nasıl gerçekleştiği, görevli personelin herhangi bir ihmali olup olmadığının araştırılacağı kaydedildi.


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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... NİSA BEBEĞİN BEYİN ÖLÜMÜ: AİLE BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... NİSA BEBEĞİN BEYİN ÖLÜMÜ: AİLE BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI - Son Dakika
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