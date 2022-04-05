Son dakika haberleri | Nisa bebeğin ölümünde ihmal iddiası - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Nisa bebeğin ölümünde ihmal iddiası

05.04.2022 14:21
Son dakika haberleri | Nisa bebeğin ölümünde ihmal iddiası

Son dakika haberine göre Annesi tarafından terk edilen ve Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın süt annesi olduğu Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti.

Annesi tarafından terk edilen ve Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın süt annesi olduğu Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti. Nisa bebeğin ölümü ile ilgili ihmal iddiasıyla Çocuk Bakımevinde görevli bakıcı D.Y.'nin ifadesine başvuruldu.

Pendik'te terk edilmiş bir bebek vakasında giden Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın 3 aylık bebeğe sütannelik yapması Türkiye'nin gündemine oturdu. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne verilen bebek, bakımevine yerleştirildi. Ancak dün rahatsızlanan Nisa bebek, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Minik Nisa, yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Polis ekipleri Nisan bebeğin ölümü ile ilgini inceleme başlattı. Nisa bebeğin boğazına kaçan bir cisim nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi. Bunun üzerine Çocuk Bakımevi'nde görevli bakıcı hakkında "ihmal" iddiasıyla inceleme başlatıldı. Bakıcı D.Y'nin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

(İHA)

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Nisa bebekten acı haber: Beyin ölümü gerçekleşti Nisa bebekten acı haber: Beyin ölümü gerçekleşti O anne konuştu: Nisa bebeği ölüme terk ettikten hemen sonra, sevgilisiyle birlikte olmuş O anne konuştu: Nisa bebeği ölüme terk ettikten hemen sonra, sevgilisiyle birlikte olmuş

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Nisa bebeğin ölümünde ihmal iddiası - Son Dakika


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