Üye Girişi
Son dakika haberi: Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı

26.09.2021 09:55

Son dakika haberine göre Adana'da nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adana'da nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 14'ü serbest bırakıldı.

Bu arada, soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 3 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edildi. Polis, adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyon

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte çek sürüldüğü, kişiler ve paravan şirketler üzerine banka görevlileri ile birlikte hareket ederek çek karneleri alındığı, çeklerin sahte cirolarla piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlatmıştı.

Ekipler, bu yöntemle piyasayı 37 milyon 845 bin lira zarara uğrattığı ileri sürülen 22 şüphelinin adresine Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 22 Eylül'de operasyon düzenlemişti.

Bir bankanın eski şube müdürünün de aralarında bulunduğu zanlıların evlerine baskın düzenleyen ekipler, 18'ini gözaltına almıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 275 bin 500 lira değerinde 30 çek ve çek fotokopileri, 347 bin 500 lira değerinde 25 senet, 800 avro, iki farklı şirkete ait kaşe, fatura, vergi levhası, 9 POS cihazı, 8 kişiye ait kredi kartı ile içerisinde çek ve senetlerle ilgili notlar bulunan 5 ajanda ele geçirilmişti.

Son dakika haberi: Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Son dakika haberi: Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Son dakika haberi: Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Son dakika haberi: Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Eylül, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı 10:14 TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış 09:58 Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım 09:37 CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım
Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık 09:32 Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında dev yatırım hazırlığı 09:02 Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında dev yatırım hazırlığı Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor 08:53 Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor
00:52 "Kapıdan sokmam" demişti! Emre Belözoğlu'nun anlattıkları, Rize başkanı ile çelişti ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı 18:54 ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı

Son Dakika Haberleri
10:31 Berfu Yenenler'den aldata itirafı: Tam hatırlamıyorum
10:13 TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı
10:05 Almanya'da halk sandık başında! Merkel veda ediyor, veliahtı "Türk Armin" ülkenin başına geçmeye hazırlanıyor
09:57 Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış
09:39 Papazların Batı Trakya'daki müftüleri kendilerinin seçmek istemesine protesto mektubu: O zaman Patriği de Türkiye seçsin
09:36 CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım
08:57 Tartıştığı sevgilisine kiralık aracın içinde kurşun yağdırdı
08:53 Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor
08:51 İstanbul'da motokuryenin daha fazla para kazanma hırsı trafikte kazaya davetiye çıkarıyor
08:48 Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek
Berfu Yenenler'den aldata itirafı: Tam hatırlamıyorum Berfu Yenenler'den aldata itirafı: Tam hatırlamıyorum         
10:31
Almanya'da halk sandık başında! Merkel veda ediyor, veliahtı Almanya'da halk sandık başında! Merkel veda ediyor, veliahtı "Türk Armin" ülkenin başına geçmeye hazırlanıyor         
10:05
Papazların Batı Trakya'daki müftüleri kendilerinin seçmek istemesine protesto mektubu: O zaman Patriği de Türkiye seçsin Papazların Batı Trakya'daki müftüleri kendilerinin seçmek istemesine protesto mektubu: O zaman Patriği de Türkiye seçsin         
09:40
Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü         
09:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine tepki gösterdi: Hayatınız yalan         
09:09
Tartıştığı sevgilisine kiralık aracın içinde kurşun yağdırdı Tartıştığı sevgilisine kiralık aracın içinde kurşun yağdırdı         
08:58
Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek         
08:48
İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı         
22:59
Sınırları zorlayan Aynur Aydın, Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi         
15:48
3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı         
14:34
TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu         
12:44
Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti         
12:43
2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz 2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz         
12:37
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu         
10:10
Ruhsatsız Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar         
09:54
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2021 10:40:20. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement