Nizip ilçesinde bir evden hırsızlık yapmak isteyen zanlı, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Kızılcakent Mahallesi'nde bulunan boş bir bağ evinde şüpheli bir şahsı fark eden vatandaşlar, durumu Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, zanlıyı suçüstü yakaladı. Zanlının üzerinde arama yapan ekipler, çok sayıda anahtarla bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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