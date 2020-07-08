Son dakika haberi... NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Güney, "Dünyanın en etkili bilim insanları" listesinde - Son Dakika

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, "Dünyanın en etkili bilim insanları" listesinde yer aldı.

NNYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Güney, elektrik-elektronik mühendisliği alanında yaptığı bilimsel çalışmalarıyla listeye girdi.

Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'dan bilim insanlarının yer aldığı bir ekip tarafından bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi değişkenlerden oluşan kompozit indikator bilimsel etki endeksi kullanılarak liste hazırlandı.

22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında dünyanın en etkili bilim insanlarının belirlendiği liste "Plos Biology" isimli bilimsel dergide yayımlandı.