Son dakika haberi! Normalleşme süreci, Beyşehir Gölü çevresini hareketlendirdi - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün sahil bandı, normalleşme süreciyle hareketlendi.

Beyşehir'in göle kıyısı bulunan Vuslat Parkı ile İçerişehir Mahallesi'ndeki kıyı bandında bulunan bisiklet ve yaya yürüyüş yolları, vatandaşların uğrak yerlerinden biri oldu.

Bisiklet yollarında pedal çevirenlerin sayısı artarken, yaya yürüyüş yollarında da aileler günü bol bol yürüyüş ve gezinti yaparak değerlendirmeye başladı.

Aileler göl kıyısındaki parklarda bulunan kameriyelerde oturup temiz havada sohbet etmenin keyfini yaşarken, Beyşehir Gölü yat limanında da gezinti yatlarının tur sayısında gözle görülür bir şekilde artış yaşandı.

Ayrıca vatandaşlar, havaların ısınmasıyla göl üzerinde deniz bisikletlerinden de istifade ediyor.