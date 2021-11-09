Son dakika haberi: Norveç'te bıçaklı saldırı: Polis, saldırganı öldürdü - Son Dakika

- Norveç'te bıçaklı saldırı: Polis, saldırganı öldürdü

OSLO - Norveç'in başkenti Oslo'da sokak ortasındaki bıçaklı saldırı sonucu biri polis memuru olmak üzere birkaç kişinin yaralandığı ve saldırganın polis tarafından vurularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Norveç'in başkenti Oslo'nun kuzeyinde yer alan Bislett bölgesinde bir kişi bıçakla dehşet saçtı. Yetkililer, kimliği açıklanmayan şahsın sabah saatlerinde sokak ortasında insanlara bıçakla saldırdığını belirterek, bıçaklı saldırı sonucu biri polis memuru olmak üzere birkaç kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralı sayısına ilişkin net bir rakam vermeyen yetkililer, polis aracının kapısını açmaya çalışması üzerine yerel saatle 09.00 sıralarında saldırgana polis memurları tarafından ateş açıldığını doğruladı. Polisin vurduğu saldırganın hastanede hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, yaralı polis memurunun durumunun iyi olduğunu belirtti. Polis, saldırganın daha fazla kişiye saldırmayı planladığını düşündüklerini söyleyerek, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini ifade etti. Bıçaklı saldırganın polis aracına saldırdığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganın polis aracının kapısını açmaya çalıştığı görülüyor.

Geçtiğimiz ekim ayında Oslo'nun güneybatısındaki küçük bir kasabada ok ve yaylı bir saldırı daha düzenlenmiş, saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti.