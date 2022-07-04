Son dakika haberi... Norveç'te Kur'an yakma provokasyonu gerçekleştiren İslam karşıtı grup kazaya karıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Norveç'te Kur'an yakma provokasyonu gerçekleştiren İslam karşıtı grup kazaya karıştı

04.07.2022 21:53
Son dakika haberi... Norveç'te Kur'an yakma provokasyonu gerçekleştiren İslam karşıtı grup kazaya karıştı

Son dakika gelişmesine göre Norveç'in başkenti Oslo'da İslam karşıtı aşırı sağcı grup Sian üyelerinin Kur'an-ı Kerim yaktıktan sonra eve dönerken karıştıkları kazada araçları takla attı.

Norveç'in başkenti Oslo'da İslam karşıtı aşırı sağcı grup Sian üyelerinin Kur'an-ı Kerim yaktıktan sonra eve dönerken karıştıkları kazada araçları takla attı.

Norveç devlet televizyonu NRK'nin haberine göre, Oslo'da bulunan Mortensrud Camisi yakınında polis koruması eşliğinde Kur'an-ı Kerim yakan ve sonrasında zırhlı araçları ile yola çıkan Sian grubunun aracına bir otomobil yandan çarptı. Kazada aşırı sağcı grubun aracı takla attı. Kazaya karışan diğer araçtaki iki Müslüman kadın cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındı.

Kazada Sian lideri Lars Thorsen dahil araçtaki 6 kişi hafif yaralandı.

Thorsen'in Mortensrud Camisi yakınında Kur'an-ı Kerim yakmasına müdahale eden söz konusu kadınların kutsal kitabı Thorsen'in elinden alıp söndürdükleri belirtildi.

YORUMLAR
500
Norveç'te ipe dolanan balinayı kurtarma operasyonu Norveç'te ipe dolanan balinayı kurtarma operasyonu
Kaynak: AA

Norveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Norveç'te Kur'an yakma provokasyonu gerçekleştiren İslam karşıtı grup kazaya karıştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:51 Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
21:37 25 milyar lira zarar sonrası "Demir Yumruk" operasyonu düzenlendi! 5 şüpheli tutuklandı
21:26 Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı! Cenk ve Weghorst'dan sonra Muleka da Kartal oluyor
21:17 ABD'de Bağımsız Günü Kutlamaları'ndaki saldırı anbean böyle görüntülendi
20:30 ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
19:01 Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor
18:55 Marmaris'te köpekbalığını paspas sopasıyla kovalamışlardı! Belediyeden açıklama geldi: Canlı Akdeniz zarganasıdır
18:15 Barcelona'da transfer süreci devam ediyor! Andreas Christensen ve Milan'da sonra Franck Kessie'yi kadrosuna kattı
18:05 Vatandaş cebinden çıkardığı bozuk paralarla isyan etti! Ekrem İmamoğlu ne yanıt vereceğini bilemedi
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 21:59:18. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Norveç'te Kur'an yakma provokasyonu gerçekleştiren İslam karşıtı grup kazaya karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement