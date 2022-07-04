Norveç devlet televizyonu NRK'nin haberine göre, Oslo'da bulunan Mortensrud Camisi yakınında polis koruması eşliğinde Kur'an-ı Kerim yakan ve sonrasında zırhlı araçları ile yola çıkan Sian grubunun aracına bir otomobil yandan çarptı. Kazada aşırı sağcı grubun aracı takla attı. Kazaya karışan diğer araçtaki iki Müslüman kadın cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Norveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Norveç'te Kur'an yakma provokasyonu gerçekleştiren İslam karşıtı grup kazaya karıştı - Son Dakika

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