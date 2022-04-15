Son dakika haberi! Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının üzerinden 3 yıl geçti - Son Dakika

Fransa'nın başkenti Paris'te 15 Nisan 2019'da meydana gelen Notre Dame Katedrali yangınının üzerinden 3 yıl geçti.

Yangının 3. yıl dönümünün, bu yıl Paskalya cumasına denk gelmesiyle Notre Dame Katedrali'nin avlusunda, aralarında çok sayıda turistin de bulunduğu yüzlerce kişinin katılımıyla "barış için bir dua" etkinliği düzenlendi.

Paris Piskoposluğu Apostolik Yöneticisi Georges Pontier, törenin başında yaptığı konuşmada, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'daki savaş mağdurlarını da andı.

3 yıl önceki yangın

Katolik Kilisesi'nin, Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü olarak gördüğü, temeli 1163'te dönemin papası tarafından atılan ve tamamlanması 300 yıl süren Katedral'de, üç yıl önce, hala belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.

Kısa sürede alevlere teslim olan 857 yıllık Katedral'in 96 metre yüksekliğindeki kulelerinden biri ile çatısı tamamen çökmüş, bina büyük zarar görmüştü.

Katedral'in restorasyon çalışmaları için dünyanın dört bir yanından 844 milyon avro kadar rekor miktarda bağış toplandı.