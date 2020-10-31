Son dakika haberi! Nurdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde veli toplantısı yapıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! Nurdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde veli toplantısı yapıldı
31.10.2020 15:33
Son dakika gelişmesine göre Nurdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci veli toplantısı koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde yapıldı.
Nurdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci veli toplantısı koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde yapıldı.
Nurdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gökçe Yıldırım başkanlığında okulun konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya veliler Kovid-19 tedbirleri ile alındı.
Okul Müdürü Yıldırım, 5 bölümde 27 öğretmenle 260 öğrencinin öğrenim gördüğü okulda yapılan toplantıya ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Toplantıda oluşturulan kurulun ardından öğrenci velilerinin görüşleri alındı, okula pandemi nedeniyle ziyaretçilerin randevu sistemiyle ve HES kodu ile alınacağı kaydedildi.
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