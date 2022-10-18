Kaza, Nurhak- Elbistan karayolunda meydana geldi. Nurhak'taki birlikte görev yapan personeli taşıyan 'Kirpi' adlı askeri araç devrildi. Kazada, 7 asker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, Nurhak ve Elbistan Devlet Hastanesi 'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Nurhak'ta askeri araç devrildi: 7 asker yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.