Son dakika haberi... Nusaybin'de Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Vatandaşların sosyal mesafe ve maske konularına dikkat etmesini isteyen polis ekibi, bariyer yardımıyla PTT önündeki yoğunluğu düzenledi.

PTT 'de yaşanan yoğunluğu önlemek amacıyla Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan'ın talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekibi görevlendirildi.

Emniyet, zabıta ve sağlık ekipleri, ilçede Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske denetimlerini artırdı.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 12:33

Kaynak: AA

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