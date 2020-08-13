Son dakika haberi... Nusaybin'de Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Nusaybin Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında resmi kurumlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerini sıklaştırdı.
Emniyet, zabıta ve sağlık ekipleri, ilçede Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske denetimlerini artırdı.
PTT'de yaşanan yoğunluğu önlemek amacıyla Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan'ın talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekibi görevlendirildi.
Vatandaşların sosyal mesafe ve maske konularına dikkat etmesini isteyen polis ekibi, bariyer yardımıyla PTT önündeki yoğunluğu düzenledi.