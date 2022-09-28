Odun toplarken öldürülen işçi hakkında valilikten açıklama: Tüm yönleriyle araştırılacak

Mardin Valiliği'nce Nusaybin ilçesinde işçi Ali Akpınar'ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesi'nde yol üzerinde orman budama işi yapan işçilere saat 10.58 sıralarında sivil giyimli kimliği belirsiz iki kişi tarafından yakın mesafeden tabanca ile silahlı saldırı düzenlenmiştir.

"TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILIYOR"

Saldırı esnasında Nusaybin Orman İşletme Şefliğine bağlı budama işlerinde çalışan yükleniciye ait işçi Ali Akpınar yaralanmış olup, kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olay güvenlik güçlerimizce tüm yönleriyle araştırılmaktadır".