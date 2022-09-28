Odun toplarken öldürülen işçi hakkında valilikten açıklama: Tüm yönleriyle araştırılacak - Son Dakika
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Odun toplarken öldürülen işçi hakkında valilikten açıklama: Tüm yönleriyle araştırılacak

28.09.2022 16:53

Odun topladığı sırada silahlı saldırıya uğraması sonucu hayatını kaybeden işçi Ali Akpınar'la ilgili açıklamada yapan Mardin Valiliği, olayın tüm yönüyle araştırılacağını belirtti.

Mardin Valiliği'nce Nusaybin ilçesinde işçi Ali Akpınar'ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesi'nde yol üzerinde orman budama işi yapan işçilere saat 10.58 sıralarında sivil giyimli kimliği belirsiz iki kişi tarafından yakın mesafeden tabanca ile silahlı saldırı düzenlenmiştir.

"TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILIYOR"

Saldırı esnasında Nusaybin Orman İşletme Şefliğine bağlı budama işlerinde çalışan yükleniciye ait işçi Ali Akpınar yaralanmış olup, kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olay güvenlik güçlerimizce tüm yönleriyle araştırılmaktadır".

Mardin Valiliği'nden odun toplarken öldürülen işçi hakkında açıklama: Tüm yönleriyle araştırılacak
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Mardin Valiliği ormanda budama işi yapan işçilere yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı Mardin Valiliği ormanda budama işi yapan işçilere yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı Son dakika haberi | NUSAYBİN KIRSALINDA ODUN TOPLAYANLARA SİLAHLI SALDIRI 1 ÖLÜ, 1 YARALI Son dakika haberi | NUSAYBİN KIRSALINDA ODUN TOPLAYANLARA SİLAHLI SALDIRI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Kaynak: DHA

Ali Akpınar, Nusaybin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Odun toplarken öldürülen işçi hakkında valilikten açıklama: Tüm yönleriyle araştırılacak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Odun toplarken öldürülen işçi hakkında valilikten açıklama: Tüm yönleriyle araştırılacak - Son Dakika
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