Nusaybin'de 3 kilo 86 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Nusaybin'de 3 kilo 86 gram esrar ele geçirildi

Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda, 3 kilo 58 gram esrar ele geçirildi.

Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda, 3 kilo 58 gram esrar ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Grup Amirliği (KOM) ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekipleri tarafından ilçe merkezinde yapılan denetimlerde, bir şüphelinin üzerinde 3 kilo 86 gram esrar ve 58 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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