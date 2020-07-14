Son dakika haberi | Obezite merkezi ilk mezunlarını verdi - Son Dakika

Son dakika haberi | Obezite merkezi ilk mezunlarını verdi

Son dakika haberleri: Düzce Üniversitesi Hastanesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Obezite Merkezi, ilk mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşadı.

Düzce Üniversitesi Hastanesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Obezite Merkezi, ilk mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşadı.

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Obeziteyle mücadelede kapsamında Düzce Üniversitesi Hastanesi Obezite Merkezi'ne başvuran danışanlar; uzman doktor, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistten oluşan ekip tarafından verilen 6 modülden oluşan eğitimi tamamlayarak mezun olmaya hak kazandı. Obezite Merkezi'nde özel beslenme ve aktivite programına alınan danışanlara, katıldıkları grup eğitimlerinde sağlıklı yaşam tarzı kazandırılarak motivasyonları arttırıldı. Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konularında eğitimler alan danışanlar, kilo vermenin yanı sıra yaşam kalitelerini de yükseltme imkanı buldu.


Eğitimi tamamlayan danışanlara; Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Başhekim Yardımcısı ve Merkez Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan ve merkez eğitmenleri tarafından katılım belgesi takdim edildi. Danışanları tebrik eden Başhekim Prof. Dr. Balbay ve Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Pehlivan, edindikleri sağlıklı yaşam tarzını bundan sonraki dönemde de devam ettirmeleri temennisinde bulundu. Obezite Merkezi'ndeki eğitimin çok yararlı geçtiğini ifade eden danışanlar, Düzce Üniversitesi Hastanesi idaresine ve merkez eğitimcilerine teşekkür etti. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Diyetisyen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Obezite merkezi ilk mezunlarını verdi - Son Dakika
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