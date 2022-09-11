Son dakika haberi... Obruk Gölü'nde yüzlerce balık öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Obruk Gölü'nde yüzlerce balık öldü

11.09.2022 12:43
Son dakika haberi... Obruk Gölü'nde yüzlerce balık öldü

Son dakika gündem haberi... KIRŞEHİR'in Mucur ilçesi Obruk Gölü'nde, hava sıcaklıkları nedeniyle suyun çekilmesiyle yüzlerce balık öldü.

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesi Obruk Gölü'nde, hava sıcaklıkları nedeniyle suyun çekilmesiyle yüzlerce balık öldü. Su Ürünleri Mühendisi Aydın Fidan, "Oradaki suyun çekilmesiyle birlikte oksijensiz kalan balıklar maalesef ölüyor. Havalarında aşırı sıcak gitmesinden kaynaklı suların ısınmasıyla yavrulayamayan balıklar ölümle sonuçlanıyor" dedi.

Obruk Gölü'nde ölen yüzlerce balık kıyıya vurdu. Balıkçılar durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, balıkların ölümüyle ilgili çalışma başlattı. Çevresi kayalıklarla çevrili olan gölde suyun 4 metre çekildiğini belirleyen ekipler, ölü balıkları toplayarak numune aldı. Alınan numunelerde balıkların, göldeki su seviyesinin düşmesine bağlı olarak oksijensiz kalmaları nedeniyle öldüğü belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Su Ürünleri Mühendisi Aydın Fidan, "Obruk Gölü'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da balık ölümleri gerçekleşti. O göl civar bölgelerden akarsu yardımıyla değil zemin suyuyla beslenen bir göldür. Oradaki suyun çekilmesiyle birlikte oksijensiz kalan balıklar maalesef ölüyor. Havaların da aşırı sıcak gitmesinden kaynaklı suların ısınmasıyla yavrulayamayan balıklar ölümle sonuçlanıyor. Kırşehir'de kalan son canlı balık göleti olan Obruk Gölü'ndeki balık ölümlerinin önüne geçilebilecek tek çözüm civarda bulunan ruhsatsız derin su kuyularının kontrol altına alınmasıdır. Çiftçi suyun yetersiz olmasından dolayı bölgelere su kuyuları açtırıyor. Oradaki kuyularda göletin zemin suyunu etkiliyor" diye konuştu.

'BALIKLAR 18 DERECE İLE 24 DERECE ARASINDA YAVRULAYAMAZ'Her yıl düzenli olarak üretilen balıklar göletlere bırakıldığını kaydeden Fidan, "Orada balıklar üremiyor. Yetkililerin dışarıdan balıkları göle bırakmasıyla gerçekleşiyor. Balıklar 18 ila 24 derece arasında yavrulayamaz. Göletlerde suyun sıcaklığı 24 dereceye ulaştığı için balıklar yavrulayamıyor ve ölümle sonuçlanıyor. Yetkililer bir an önce civar bölgelerde bulunan su kuyularını kapatacak ya da belirli dönemlerde su kullanımının önüne geçecek. Yoksa her yıl binlerce balık ölümlerinin önüne geçilemez" ifadelerini kullandı.'SUYUN ÇEKİLMESİ İLE OKSİJENSİZ KALAN BALIKLAR ÖLÜYOR'Kırşehir Balıkçılar Derneği Başkanı Mustafa Er ise, "Obruk Gölü'müzde malesef son günlerde yüzlerce canlı balık ölümü gerçekleşti. Bunun nedeni aşırı sıcaklarda suyun buharlaşması. Suyun çekilmesi ile birlikte oksijensiz kalan balıklar ölüyor. Yetkililerin bu konuda gerekli adımı atacağını biliyoruz ama önlemler ne kadar erken alınırsa, balık ölümlerinin o kadar erken önüne geçilmiş olur. Çözüm bulunana kadar orada bulunan balıkların başka bir gölete taşınması gerekiyor. Gelin hep birlikte Obruk Gölünü kurtaralım" dedi.


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Kaynak: DHA

Aydın Fidan, Kırşehir, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Obruk Gölü'nde yüzlerce balık öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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