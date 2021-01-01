Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Portekiz'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı ile ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın yemin ederek resmen görevine başlayacak olması, ocak ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

1 Ocak

- İngiltere ile AB arasındaki ticaret anlaşması yürürlüğe girecek.

- Portekiz, Almanya'dan AB Dönem Başkanlığını devralacak.

3 Ocak

ABD Kongresinin 117. dönemi başlayacak.

4 Ocak

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davasında karar açıklanacak.

İngiltere'de Oxford/AstraZeneca aşısı kullanıma sunulacak.

5 Ocak

Almanya'da Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları, Kovid-19 kısıtlamalarının uzatılıp uzatılmayacağını görüşecek.

6 Ocak

ABD Kongresi, 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerine ilişkin delege oylarını sayıp sonuçları resmileştirecek.

7 Ocak

Ortodoks Hristiyanlar, Noel'i kutlayacak.

Avusturya'da ilki geçen aralıkta yapılan ülke geneline yönelik yaygın Kovid-19 testlerinin ikincisi yapılmaya başlanacak. Yaygın test uygulaması, 10 gün sürecek.

15 Ocak

Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliğinin (CDU) olağanüstü kongresi yapılacak.

18 Ocak

ABD'de Martin Luther King Günü dolayısıyla törenler düzenlenecek.

Fransa'nın Strazburg kentinde 3 gün sürecek Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu toplanacak.

AB Kosova Misyonu (EULEX) tarafından Kosova'da gerçekleştirilen davalar sırasında işlendiği iddia edilen ihlaller konusunda EULEX'in eski yargı başkanı Malcom Simmos, Kosova Meclisinde ifade verecek.

20 Ocak

ABD başkanlığına seçilen Biden, yemin ederek resmen görevine başlayacak.

19 Ocak

Balkanlar'da Ortodokslar, Epifani Bayramı'nı kutlayacak.

24 Ocak

Portekiz'de cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak.

25 Ocak

Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

26 Ocak

Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi Toplantısı yapılacak.

Brüksel'de iki gün sürecek etkinlikte NATO Genelkurmay Başkanları bir araya gelecek.

31 Ocak

Alman Meclisinde nasyonal sosyalizm dönemi kurbanları için anma etkinliği düzenlenecek.???????