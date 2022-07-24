Son dakika haberi | Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı

24.07.2022 15:59
Son dakika haberi | Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı

Son dakika haberler: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ocakta unutulan yemek davlumbazın yanmasına sebep oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ocakta unutulan yemek davlumbazın yanmasına sebep oldu.

Olay, Mustafa Paşa Mahallesi Gümüşpala Caddesi'nde bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 2'nci katındaki dairede ocakta unutulan yemek davlumbazı yaktı. Daire sakinleri, panikleyerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dairenin mutfak kısmında ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı Otomobille taksinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Otomobille taksinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:05 Süper Lig ekibi Hatayaspor, gençliğinde Ankaragücü forması giyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun maçlarına atanmasına tepki gösterdi
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan banttan inen ilk TOGG'un sahibi olacak! İkinci araç için ise o bakan ısrar ediyor
15:42 Neslihan Atagül'ün paylaşımına eşi Eşi Kadir Doğulu'dan yanıt: Ne olacak böyle, bu nedir? Ayıp
15:37 Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kaçır, TOGG'un fiyatına dair konuştu: Erişilebilir bir fiyatta olacak
15:33 Akşener'i ağırlayan BTP lideri Hüseyin Baş'tan dikkat çeken karşılama: Sayın başbakanım hoş geldiniz
15:32 Kuyudan su çekerken keşfedilen 15 yaşındaki Beritan Akyol, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan madalyayla döndü
15:08 Yıllar sonra Anıtkabir ziyaretinde yan yana geldiler! Akşener ve Bahçeli, tokalaşıp sohbet etti
14:54 Karısı ve çocuğunun yanında sırtından bıçaklanan yıldız futbolcu Pablo Mari uzun süre sahalardan uzak kalacak
14:12 Ünlülerden peş peşe Cumhuriyet Bayramı paylaşımları! Ebru Yaşar, Anıtkabir'i ziyaret etti
13:27 Van'da güneş tutulmasını çıplak gözle izleyen 10 kişi görme kaybı yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2022 16:24:49. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement