Son dakika haberi... Ödeal, SaltPay'den 52 milyon TL'lik yatırım aldı - Son Dakika

Türkiye'nin önde gelen ödeme teknolojileri şirketi Ödeal, 2022'ye hızlı girerek ödeme çözümleri şirketi SaltPay'den 52 milyon TL'lik yatırım aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi Cepte POS ile tanıştıran, elektronik ödeme şirketi Ödeal, hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Yatırım üstüne yatırım alan Ödeal, şimdi de, küçük ve orta ölçekli işletmelerin operasyonlarını daha iyi yönetmelerine ve büyütmelerine yardımcı olabilecek hızlı ve güvenli ödeme çözümleri sunan SaltPay'den 52 milyon TL'lik bir yatırım aldı.

SaltPay, bu yatırımıyla değeri 525 milyon TL'ye ulaşan Ödeal'ın yüzde 9,9'luk hissesinin sahibi oldu. Ödeal, tıpkı daha önce aldığı yatırım gibi bu yatırımın da tamamını büyümesini devam ettirmek için kullanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ödeal Kurucu Genel Müdürü Fevzi Göngör, "Son günlerde Türk firmalarının aldığı yatırımlar, Türk girişimcilerinin başarılarını ortaya koyuyor. Ödeal da sektörünün önde gelen firmalarından biri olarak yabancı yatırımcıların dikkatini çekiyor. Geçtiğimiz yıl bir yatırım almış ve bu yatırımı özellikle Ödeal API gibi şirketimizin yenilikçi ürünlerini geliştirmek üzere kullanmıştık. Göstermiş olduğumuz başarılar diğer yatırımcıların da dikkatini çekti ve SaltPay, şirketimizin yeni yatırımcısı oldu. Aldığımız bu yatırımı, Ödeal'ın yenilikçi ürün ve çözümleriyle adını global arenada duyurması açısından çok önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde uluslararası diğer yatırımcıların da talepleri olacaktır. Her zaman olduğu gibi aldığımız tüm fonları büyümemizi desteklemek, mevcut ve yeni ürünlerimizi geliştirmek için kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, 2020 yılını yüzde 109'luk büyüme ile kapatan Ödeal, 2021 yılının 4. çeyreğinde işlem hacmini yüzde 136 artırarak, üç haneli büyüme trendini sürdürdü. Salgın dönemi boyunca hızlı ve istikrarlı bir şekilde büyüyen Ödeal, gelişen iş hacmiyle birlikte işlem adedinde de yüzde 276'lık büyüme yakaladı. 2021'in son çeyreğinde üye iş yeri sayısını yüzde 32 artıran Ödeal, 2020 yılsonunda 40 bin olan üye iş yeri sayısını da 68 bine ulaştırdı.