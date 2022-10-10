Son dakika haberi: Odessa Bölge Valisi: "Odessa'da patlamalar duyuldu, hava savunma sistemi çalışıyor" - Son Dakika
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Son dakika haberi: Odessa Bölge Valisi: "Odessa'da patlamalar duyuldu, hava savunma sistemi çalışıyor"

10.10.2022 12:02
Son dakika haberi: Odessa Bölge Valisi: "Odessa'da patlamalar duyuldu, hava savunma sistemi çalışıyor"

Gelen son dakika haberine göre Ukrayna'nın Odessa Bölge Valisi Maksim Marçenko, "Odessa'da patlamalar duyuldu, hava savunma sistemi çalışıyor.

Ukrayna'nın Odessa Bölge Valisi Maksim Marçenko, "Odessa'da patlamalar duyuldu, hava savunma sistemi çalışıyor." dedi.

Marçenko, yaptığı açıklamada, Odessa bölgesinde şu ana kadar 3 füzenin vurulduğunu ve 5 kamikaze insansız hava aracının düşürüldüğünü aktararak bölge sakinlerinden sığınaklarda kalmaya devam etmelerini istedi.

Ukrayna'nın Nikolayev Bölge Valisi Vitaliy Kim de Rusya'nın Astrahan bölgesinden 47 roketin fırlatıldığını duyurarak Ukrayna'ya üçüncü dalga saldırının başladığını kaydetti.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Odessa Bölge Valisi: 'Odessa'da patlamalar duyuldu, hava savunma sistemi çalışıyor' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Odessa Bölge Valisi: "Odessa'da patlamalar duyuldu, hava savunma sistemi çalışıyor" - Son Dakika
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