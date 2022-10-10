Marçenko, yaptığı açıklamada, Odessa bölgesinde şu ana kadar 3 füzenin vurulduğunu ve 5 kamikaze insansız hava aracının düşürüldüğünü aktararak bölge sakinlerinden sığınaklarda kalmaya devam etmelerini istedi.

Çeçen lider Kadirov, Zelenski'yi tehdit etti: Bu füzelerin daha güçlüsü gelmeden arkana bakmadan kaç

Kaynak: AA

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Odessa Bölge Valisi: 'Odessa'da patlamalar duyuldu, hava savunma sistemi çalışıyor' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.