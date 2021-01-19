Son dakika haberi | - Odun toplamaya giderken mahsur kalan vatandaşı jandarma kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberi | - Odun toplamaya giderken mahsur kalan vatandaşı jandarma kurtardı
19.01.2021 13:53
Son dakika yerel haberi... - Odun toplamaya giderken mahsur kalan vatandaşı jandarma kurtardı Bitlis'te odun toplamak için çıktığı arazide mahsur kalan vatandaş jandarma ekiplerince kurtarıldı Bitlis merkeze bağlı Kavakdibi köyünde ikamet eden 60 yaşında Z.E.
- Odun toplamaya giderken mahsur kalan vatandaşı jandarma kurtardı
BİTLİS - Bitlis'te odun toplamak için çıktığı arazide mahsur kalan vatandaş jandarma ekiplerince kurtarıldı
Bitlis merkeze bağlı Kavakdibi köyünde ikamet eden 60 yaşında Z.E. isimli vatandaş, odun toplamak için gitmiş olduğu arazide yoğun kar ve tipiye yakalanması sonucu mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşın yardım talebinde bulunması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Jandarma ekiplerince kar tipi araçla kötü hava şartlarına rağmen Z.E. isimli şahıs mahsur kaldığı yerden kurtarılarak evine götürüldü.
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