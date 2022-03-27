Son dakika haberi... Odunlukta çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Odunlukta çıkan yangın büyümeden söndürüldü

27.03.2022 22:09
Son dakika haberi... Odunlukta çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Bir son dakika haberine göre Kayseri'nin Talas İlçesi'nde bir evin odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Kayseri'nin Talas İlçesi'nde bir evin odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Harman Mahallesi Erhan Caddesi üzerinde bulunan bir evin odunluğunda yangın çıktı. Durumu fark eden bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri; alevlere müdahale ederken, yangın çevredeki tarihi binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Son dakika haberi... Odunlukta çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi... Odunlukta çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi... Odunlukta çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi... Odunlukta çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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İtfaiye, Kayseri, Yangın, Talas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Odunlukta çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika


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