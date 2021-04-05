Son dakika haberi: Odunpazarı'ndan karantina altındaki vatandaşlara iki öğün sıcak yemek - Son Dakika

Son dakika haberi: Odunpazarı'ndan karantina altındaki vatandaşlara iki öğün sıcak yemek

05.04.2021 12:53
Son dakika haberi: Odunpazarı'ndan karantina altındaki vatandaşlara iki öğün sıcak yemek, System.String[]

Son dakika haberine göre Odunpazarı Belediyesi Aşevi, koronavirüs nedeni ile karantinada bulunan hastalara da sıcak yemek ulaştırıyor.

Odunpazarı Belediyesi Aşevi, koronavirüs nedeni ile karantinada bulunan hastalara da sıcak yemek ulaştırıyor.

Sosyal belediyecilik alanında önemli işlere imza atan Odunpazarı Belediyesi, Aşevi ile ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği sağlamaya devam ediyor. Bine yakın ailenin sıcak yemek hizmeti aldığı Odunpazarı Belediyesi Aşevi, öğle ve akşam yemeklerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdürüyor. Eskişehir'de, koronavirüse karşı yeni önlemler alan Odunpazarı Belediyesi, karantinada olan vatandaşların iki öğün sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

Yapılan açıklamada, "Odunpazarı Belediyesi Aşevi, koronavirüs testleri pozitif çıkan ya da temaslı oldukları gerekçesiyle zorunlu izolasyonda kalan vatandaşlara, karantina süresi boyunca sıcak yemek hizmeti veriyor. Odunpazarı Belediyesi sınırlarında yaşayan ve hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, mesai saatleri içerisinde 0 (222) 217 30 63 numaralı telefondan Aşevi'ne ulaşabilir. Vatandaşların, aynı evde karantina altında bulunan bireylere ait ad, soyad, adres, telefon bilgilerinin yanı sıra bu kişilere ait HES kodlarını bildirmeleri gerekiyor. Talebin ulaşmasının ardından Aşevi'ne bağlı ekipler tarafından HES kodları sorgulanarak, bu kişilerin karantina altında oldukları teyit ediliyor. Ardından da vatandaşların, öğle ve akşam yemekleri ekipler tarafından kapılarına kadar götürülüyor" denildi. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberi: Odunpazarı'ndan karantina altındaki vatandaşlara iki öğün sıcak yemek
Son dakika haberi: Odunpazarı'ndan karantina altındaki vatandaşlara iki öğün sıcak yemek
Son dakika haberi: Odunpazarı'ndan karantina altındaki vatandaşlara iki öğün sıcak yemek
Son dakika haberi: Odunpazarı'ndan karantina altındaki vatandaşlara iki öğün sıcak yemek
Son dakika haberi: Odunpazarı'ndan karantina altındaki vatandaşlara iki öğün sıcak yemek

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Odunpazarı'ndan karantina altındaki vatandaşlara iki öğün sıcak yemek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bursa'da taşan dere sele neden oldu! Ağaçlar yerinden söküldü, tarlalar sular altında kaldı Bursa'da taşan dere sele neden oldu! Ağaçlar yerinden söküldü, tarlalar sular altında kaldı Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimi iddiasıyla kardeşini ev hapsine aldıran Ürdün Kralı ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimi iddiasıyla kardeşini ev hapsine aldıran Ürdün Kralı ile görüştü Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış Netanyahu'nun başını yolsuzluk değil umursamazlık yakacak! Mahkemedeki pozu ülkeyi ayağa kaldırdı Netanyahu'nun başını yolsuzluk değil umursamazlık yakacak! Mahkemedeki pozu ülkeyi ayağa kaldırdı Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu 104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi 104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi
Özel röportaj! F.Bahçe'nin efsane golcüsünden Emre Belözoğlu'na övgü dolu sözler: Sergen Yalçın gibi vitrin bir karakter Özel röportaj! F.Bahçe'nin efsane golcüsünden Emre Belözoğlu'na övgü dolu sözler: Sergen Yalçın gibi vitrin bir karakter         
14:34
Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi         
14:09
Fenerbahçe Kongre Üyesi Sarıoğlu evinde ölü bulundu, polis inceleme başlattı Fenerbahçe Kongre Üyesi Sarıoğlu evinde ölü bulundu, polis inceleme başlattı         
14:04
Savaşın ayak sesleri! Sınırdaki tehlikeli restleşme sonrası Kremlin'den yeni açıklama Savaşın ayak sesleri! Sınırdaki tehlikeli restleşme sonrası Kremlin'den yeni açıklama         
13:36
Mahalle sakinlerinin şikayet ettiği şizofren hastası, polis ekiplerine motorlu testereyle direndi Mahalle sakinlerinin şikayet ettiği şizofren hastası, polis ekiplerine motorlu testereyle direndi         
13:04
Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi, genç avukatı 300 bin TL dolandırdı Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi, genç avukatı 300 bin TL dolandırdı         
12:33
Canlı yayında Canlı yayında "Son noktayı kim koyacak?" diyordu! Karşısında polisi görünce neye uğradığını şaşırdı         
12:15
Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin         
11:53
Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında         
11:18
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı         
11:04
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Dizlerindeki ağrıya dayanamayan Ajda Pekkan, ameliyat oldu Dizlerindeki ağrıya dayanamayan Ajda Pekkan, ameliyat oldu         
09:04
Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş         
09:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 14:39:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Odunpazarı'ndan karantina altındaki vatandaşlara iki öğün sıcak yemek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei