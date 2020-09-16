Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) göre küresel ekonomi 2020 yılında yüzde 4.5 küçülecek.

OECD'nin Eylül ayı ara raporu verilerine göre, daha önce yüzde 6.0 olarak öngörülen küresel ekonomide daralma oranı böylece 1.5 puan iyileştirilmiş oldu.