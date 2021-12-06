Son dakika haberi: ÖĞDER 10. Kısa Film Senaryo Yarışması'nın kazananı "Miras" oldu - Son Dakika

Sinan Aşık'ın "Miras" adlı eseri, 10. ÖĞDER Kısa Film Senaryo Yarışması'nda birincilik ödülünün sahibi oldu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle ÖĞ-DER (Şuurlu Öğretmenler Derneği) tarafından düzenlenen yarışma, bu sene eğitim temasını ele aldı.

Jürinin değerlendirmesi sonucu, birinciliği Eskişehir'den katılan Sinan Aşık'ın "Miras" adlı senaryosu alırken, Ankara'dan Mustafa Yılmaz'ın "Öğretmenim" adlı senaryosu ikinci, Bursa'dan Aykut Topçu'nun "Çok Uzaktan" adlı senaryosu üçüncülüğe layık görüldü.

Ayşe Şasa Özel ödülünü "Acele" adlı senaryosuyla Hacer Esra Dursun, Ahmet Uluçay özel ödülünü de "Teneffüs" adlı eseriyle Selim Akdemir kazandı.

Tanıtma Komisyonu Başkanı Abdurrahman Erbaş, birbirinden değerli eserlerin yarıştığını belirterek, "Jüri verdiği puanları genel merkeze yolladı. Bu oyları topladığımızda sonuç ortaya çıktı. Herkesin birincisi farklı olabiliyor ama sonuçta tüm jürinin puanlarının toplamında en fazla puanı alan senaryo ipi göğüslüyor." ifadelerine yer verdi.

ÖĞ-DER Genel Başkanı Hamdi Sürücü de yarışmada ilk 15'e giren senaryoların kitaplaştırdıktan sonra filme çekileceğini belirterek, bu seneki ödül töreninde, filmi yapılan bağımlılık konulu kısa filmlerin gala gösteriminin yapılacağını aktardı.

Uyuşturucu, kumar, alkol, sanal dünya ve dijital oyunlara bağımlılık yayıldığının altını çizen Sürücü, "Bu alandaki ödüllü kısa film senaryolarımızı Gençlik ve Spor Bakanlığına gençlik projeleri kapsamında 'Bağımsız Ruhlar' adıyla sunduk. Bakanlığın desteğiyle çektik." sözleriyle görüşlerini aktardı.

Her sene farklı konuları işleyen yarışmanın jürisinde senarist, yönetmen Cafer Özgül, senarist Gülçin İçöz, yönetmen Gürsel Ateş, radyo TV öğretmeni Ümit Altun, yapımcı, yönetmen İdris Şahin ve öğretmen, senarist İbrahim Demirkan yer aldı.

Ödül töreni, 11 Aralık'ta Ankara'da Başkent Öğretmenevinde yapılacak.