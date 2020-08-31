Son dakika haberi! Oğlu silahla vurularak yaralanan anne isyan etti - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde husumetli olduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan oğlu hastaneye kaldırılırken annesi durumu öğrenince isyan etti.

Olay, Adapazarı ilçesi Çevre Yolu Caddesi Tekeler Sokakta bulunan bir manavda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan T. manav dükkanında çalışırken husumetli olduğu şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hasan T. bacağından vurularak kanlar içinde yere yığılırken husumetli olduğu iddia edilen şahıs araca binerek olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Oğlunun silahla vurulduğunu öğrenen ve olay yerine gelen anne Hayriye T. ise oğlunu vuran şahsın bir an önce yakalanmasını istedi.

Oğlu vurulan anne Hayriye T., "Ben annesiyim, benim çocuğumun bir suçu yok. Daha önce bir kavga olmuştu ama benim çocuğumun bir suçu yok. Benim çocuğum suçsuz, geldi burada adam gibi konuşuyor gibi yaptı çocuğumun ayağından vurdu burada. Daha sonrasında arabaya binerek kaçtı. Bir el yere atmış bir elde bacağına sıkmış" dedi. - SAKARYA