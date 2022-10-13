Oğlunu öldüren babadan savunma: Kendimi korumak için yaptım - Son Dakika
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Oğlunu öldüren babadan savunma: Kendimi korumak için yaptım

13.10.2022 11:03

Antalya'nın Alanya ilçesinde oğlunu öldüren baba, cezaevine sevki sırasında gazetecilere küfür etti. İfadesinde oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve bu nedenle sürekli tartıştıklarını belirten baba, olay günü de kendisini korumak için ateş ettiğini belirtti.

Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde meydana gelen olaya göre Duran G., oğlu Cihat G. ile kendilerine ait işyerinde tartışmaya başladı. Baba oğul arasındaki tartışma büyüdü. Baba Duran G., yanındaki silahla oğluna 4 el ateş etti. İhbar üzerine adrese yönlendirilen sağlık ekipleri ağır yaralanan Cihat G.'yi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Cihat G. doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, baba Duran G. gözaltına alındı.

"BANA BIÇAKLA SALDIRDI"

Gözaltına alınan baba Duran G., jandarmadaki ifadesinde oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia ederek, sürekli tartıştıklarını söyledi. Olay günü yine oğluyla tartıştıklarını ve kendisine bıçakla saldırdığını belirten Duran G., kendisini korumak amacıyla oğluna ateş ettiğini söyledi. Duran G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı adliyeye sevki sırasında ise basın mensuplarına "Ne yaptım oğlum" diyerek küfürler savurdu.

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Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oğlunu öldüren babadan savunma: Kendimi korumak için yaptım - Son Dakika

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