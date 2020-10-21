Son dakika haberi | Oğlunu ve yengesini öldüren kadına çifte müebbet istemi - Son Dakika

Son dakika haberi | Oğlunu ve yengesini öldüren kadına çifte müebbet istemi

21.10.2020 19:50
Son dakika haberi | Oğlunu ve yengesini öldüren kadına çifte müebbet istemi, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre ADIYAMAN'da, bipolar hastalığı tedavisi gören, tartıştığı yengesi ile 7 yaşındaki kendi oğlunu boğazını keserek öldüren Zeynep Delibaş hakkında çifte müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

ADIYAMAN'da, bipolar hastalığı tedavisi gören, tartıştığı yengesi ile 7 yaşındaki kendi oğlunu boğazını keserek öldüren Zeynep Delibaş hakkında çifte müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Karapınar Mahallesi'nde 20 Mayıs günü meydana gelen olayda, bipolar hastalığı nedeniyle tedavi gören Zeynep Delibaş ile yengesi Sultan Delibaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Zeynep Delibaş, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile yengesi ile bu sırada odada bulunan 7 yaşındaki oğlu Ali Delibaş'ın boğazını kesti. Olayın ardından Zeynep Delibaş evden ayrılırken, sesleri duyanların kanlar içinde bulduğu ve Sultan Delibaş ile Ali Delibaş ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yengesi Sultan ile oğlu Ali'nin ölümüne yol açan ve sokakta dolaşırken polis ekiplerince kısa süre sonra yakalanan Zeynep Delibaş, gözaltına alındı. Kendisini gözaltına alan polislere oğlunun durumunu soran Zeynep Delibaş, sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İDDİANAME HAZIRLANDI

Tutuklanmasının ardından tedavisi için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilen ve halen burada tutulan Zeynep Delibaş hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Zeynep Delibaş için oğlu için 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, yengesini öldürdüğü için ise 'akrabalık ilişkisi olan birini öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istendi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından Zeynep Delibaş'ın, kasım ayında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanacak.


Son dakika haberi | Oğlunu ve yengesini öldüren kadına çifte müebbet istemi
Son dakika haberi | Oğlunu ve yengesini öldüren kadına çifte müebbet istemi

Karapınar, İddianame, Mayıs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Oğlunu ve yengesini öldüren kadına çifte müebbet istemi - Son Dakika

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