Son dakika haberi... Oğluyla kavga eden şahsı sopayla kovalayan anne kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi... Oğluyla kavga eden şahsı sopayla kovalayan anne kamerada

17.07.2022 09:23

Son dakika 3. sayfa haberi: Oğluyla kavga eden şahsı sopayla kovalayan anne kamerada Küçükçekmece'de, gençlerin kavgasına birinin ailesi de dahil olunca, olay büyüdü.

Oğluyla kavga eden şahsı sopayla kovalayan anne kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, gençlerin kavgasına birinin ailesi de dahil olunca, olay büyüdü. Bir kadın eline aldığı sopa ile oğlu ile kavga eden adamı kovalayıp dövdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi nedeniyle şahıslardan birinin ailesi de kavgaya müdahil oldu. Kavgada kadın elinde sopayla gence saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri ise şahısları ayırarak tarafları yatıştırmaya çalıştı. Ancak şahıslardan biri zorluk çıkarmaya devam etti. Bunun üzerine polis ekipleri şahsı zorla yere yatırarak kelepçeleyip gözaltına alarak karakola götürdü.

Kadının sopayla saldırdığı ile polisin şahsı gözaltına aldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Oğluyla kavga eden şahsı sopayla kovalayan anne kamerada - Son Dakika

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