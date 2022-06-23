Bu tip davranışların, mücadelenin sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediğine ve vatandaşların can güvenliğini riske attığına işaret edilen açıklamada, "Yangın gönüllüsü eğitimi almamış vatandaşlarımızın yangın bölgelerine girmemesi, yasal bir zemini bulunmayan gönüllü hareketleri ile yangına müdahalede bulunmamaları önemle duyurulur." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! OGM'den yangın gönüllüsü eğitimi almayanların yangın alanlarına girmemesi uyarısı - Son Dakika

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