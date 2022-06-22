OGM: Marmaris yangınının kontrol altına alınmasında sona yaklaşıldı - Son Dakika
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OGM: Marmaris yangınının kontrol altına alınmasında sona yaklaşıldı

22.06.2022 11:36
OGM: Marmaris yangınının kontrol altına alınmasında sona yaklaşıldı

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden orman yangının kontrol altına alınmasında sona yaklaşıldığını bildirdi.

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden orman yangının kontrol altına alınmasında sona yaklaşıldığını bildirdi.

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Hisarönü Orman İşletme Şefliği, Muğla ili Marmaris ilçesi Küfre Koyu mevkinde 20: 02 saatinde ortaya çıkan orman yangınına saat 20: 10 itibarı ile ilk müdahale yapıldı. İlk müdahalede 1 helikopter, 40 arazöz, 7 dozer, 160 personel yer aldı. Şu an itibariyle 688 OGM personeli olmak üzere toplam 1494 personel, 172 arazöz olmak üzere diğer kamu araçları ile toplam 363 araç, 17 OGM dozeri olmak üzere 39 iş makinesi görev yapıyor. Ayrıca sabah gün aydınlanması ile birlikte 20 helikopter ve 14 uçak yangına müdahale etmeye başladı. Bölgede rüzgar 30 kilometre/saat, sıcaklık 30 derece ve nem yüzde 42 oranındadır. 200 hektarı aşkın alanı etkileyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Orman ekiplerimizin canları pahasına mücadele ettiği Marmaris yangınının kontrol altına alınmasında sona yaklaşıldı" denildi.

ANKARA, -


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Son Dakika | Bakan Kirişci: '(Marmaris'teki orman yangını) Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz' Son Dakika | Bakan Kirişci: '(Marmaris'teki orman yangını) Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz' Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı! Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı!
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OGM: Marmaris yangınının kontrol altına alınmasında sona yaklaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: OGM: Marmaris yangınının kontrol altına alınmasında sona yaklaşıldı - Son Dakika
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