ÖĞRENCİ SERVİSİ TAKLA ATTI; 1 ÖĞRENCİ ÖLDÜ, 7 YARALI - Son Dakika
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ÖĞRENCİ SERVİSİ TAKLA ATTI; 1 ÖĞRENCİ ÖLDÜ, 7 YARALI

09.03.2022 10:23

SAMSUN'un Yakakent ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan öğrenci servis minibüsü takla attı.

SAMSUN'un Yakakent ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan öğrenci servis minibüsü takla attı. Kazada 1 öğrenci öldü, sürücü ve 6 öğrenci yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yakakent ilçesi Kuzuören Mahallesi'nde meydana geldi. Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün karlı yolda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, 1 öğrenci hayatını kaybetti, sürücü ve 6 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün kaza yaptığı belirtilerek, 'Kaza sonucu 1 öğrencimiz hayatını kaybetmiş, 6'sı öğrenci ve 1'i servis sürücüsü olmak üzere toplam 7 kişi yaralanmıştır. Kazada yaralanan öğrencilerimize ve servis şoförüne acil şifalar diler, hayatını kaybeden öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

ÖĞRENCİ SERVİSİ TAKLA ATTI; 1 ÖĞRENCİ ÖLDÜ, 7 YARALI
ÖĞRENCİ SERVİSİ TAKLA ATTI; 1 ÖĞRENCİ ÖLDÜ, 7 YARALI
ÖĞRENCİ SERVİSİ TAKLA ATTI; 1 ÖĞRENCİ ÖLDÜ, 7 YARALI
ÖĞRENCİ SERVİSİ TAKLA ATTI; 1 ÖĞRENCİ ÖLDÜ, 7 YARALI
ÖĞRENCİ SERVİSİ TAKLA ATTI; 1 ÖĞRENCİ ÖLDÜ, 7 YARALI
ÖĞRENCİ SERVİSİ TAKLA ATTI; 1 ÖĞRENCİ ÖLDÜ, 7 YARALI
ÖĞRENCİ SERVİSİ TAKLA ATTI; 1 ÖĞRENCİ ÖLDÜ, 7 YARALI

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Anadolu Lisesi, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖĞRENCİ SERVİSİ TAKLA ATTI; 1 ÖĞRENCİ ÖLDÜ, 7 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÖĞRENCİ SERVİSİ TAKLA ATTI; 1 ÖĞRENCİ ÖLDÜ, 7 YARALI - Son Dakika
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